Vite al limite, chi è Seana Collins: come è diventata oggi. Protagonista di un episodio della serie televisiva, la donna ha raccontato il suo difficile percorso personale.





Seana Collins ha vissuto una vita difficile e ha deciso di affrontare il duro percorso verso il dimagrimento, dopo essere arrivata a pesare quasi 300 Kg. L’esito della sua esperienza non sarà esattamente quello che si aspettava.

Vite al limite, chi è Seana Collins: qual è stato il suo percorso e come è diventata oggi

E’ la protagonista della ottava puntata della serie televisiva giunta alla sua ottava stagione e che andrà in onda domani, lunedì 8 giugno, su Real Time. Seana Collins ha 22 anni e vive a Kansas City, nel Missouri. All’inizio del suo difficile percorso verso il dimagrimento pesava 298 Kg.

Il peso di Seana ha compromesso fortemente la qualità di tutta la sua vita. A causa delle dimensioni del suo corpo infatti la donna ha dichiarato di non riuscire a camminare e a stare in piedi. Il suo squilibrato rapporto con il cibo è nato a causa di un passato non facile. Suo padre infatti era violento e tossicodipendente. E per colmare tutto il suo dolore, Seana ha tentato di trovare conforto nel cibo. Al liceo, arrivando a pesare quasi 200 Kg, ha dovuto anche fare i conti con il bullismo e questo l’ha portata a lasciare la scuola all’età di 16 anni.

A 20 anni ha conosciuto un ragazzo online ed è andata a vivere con lui, ma la relazione non è andata bene poiché ha avuto lei stessa problemi di tossicodipendenza. Dopo aver chiuso la relazione è tornata a vivere con sua madre ma ha attraversato un periodo buio che l’ha portata anche a tentare il suicidio. E’ stato allora che la madre l’ha spinta ad iniziare la terapia.

In Texas allora Seana ha conosciuto il Dr. Nowzaradan che le ha consigliato di perdere molti Kg prima di sottoporsi all’intervento per il bypass gastrico. Intervento che le verrà negato poiché la donna non riuscirà ad ottenere il suo obiettivo di dimagrimento. Oggi Seana si mostra spesso attraverso alcune fotografe sui social, nelle quali però non è mai visibile il suo corpo. Sarà riuscita da sola ad ottenere il dimagrimento che le consentirebbe di tornare in cura con il Dr Nowzaradan?