Drammatico suicidio in strada con protagonista un uomo. Quest’ultimo si è ucciso davanti a tutti su di una panchina. Scoperto il motivo.

Drammatico episodio quello avvenuto a Roma con un suicidio in strada che ha avuto luogo nella mattinata di domenica 7 giugno.

Il tutto si è verificato verso le ore 09:30, con un uomo dall’età di circa 70 anni che si è sparato dopo essersi seduto su di una panchina. L’anziano ha preso posto sulla panca in via Luigi Pirandello, in zona Casal Boccone e ha estratto una pistola. Subito dopo se l’è puntata alla testa e lo sparo ha fatto si che il colpo lo uccidesse al momento. L’arma da fuoco risultava di sua proprietà e regolarmente denunciata.

Suicidio in strada, l’uomo che si è ucciso ha spiegato il motivo in un biglietto

Al suicidio in strada hanno assistito diverse persone e molti dei testimoni di questo tremendo avvenimento hanno provato un comprensibile, forte choc. Da quanto risulta l’anziano mancava di casa da diverse ore, tanto che il figlio ne aveva denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine giusto da pochissimo tempo. Sconvolta la famiglia dopo che ha scoperto quanto accaduto. Risulterebbe che la vittima soffrisse di forti crisi depressive. Il suicida ha anche lasciato una lettera nella quale confessava una sua grande paura, che era quella di finire all’interno di un ospizio. Cosa che lui non avrebbe mai voluto che accadesse. Il posto dove si è consumato il dramma ha visto l’intervento degli agenti di polizia di stanza al commissariato San Basilio.

