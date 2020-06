Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 7...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 7 giugno. Andrà in onda in prima serata su La7 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Massimo Giletti.

Anche questa sera, in prima serata, gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata di Non è l’Arena, il programma di approfondimento sull’attualità e la politica nel nostro Paese. Vediamo insieme le anticipazioni.

Il “menù” di Non è l’Arena

Stavolta Massimo Giletti a Non è l’Arena propone un faccia a faccia con l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi per un focus sull’attualità politica ed economica, con particolare riferimento alla recente emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Si parlerà poi ancora del caso del Dap e di Alfonso Bonafede, ma soprattutto ci sarà il sindaco di Napoli ed ex magistrato Luigi De Magistris per parlare di alcune rivelazioni contro il Consiglio superiore della magistratura. Dovrebbe essere affrontato anche il tema dei nuovi assetti criminali a Roma dopo la scarcerazione di due membri importanti del clan Casamonica in seguito all’emergenza Covid-19. Un’altra puntata da non perdere, dunque. L’appuntamento è come sempre alle 20:30 sul settimo canale.

