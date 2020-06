Stasera in tv – Storie Maledette, le anticipazioni del 7 giugno

Appuntamento da non perdere domenica 7 giugno con una nuova puntata di Storie Maledette di Franca Leosini: ecco le curiosità

Torna l’appuntamento con Storie Maledette, domenica 7 giugno 2020, con Franca Leosini che torna ad essere protagonista come ha svelato ai microfoni dell’ANSA: “Per preparare una puntata di Storie Maledette ci vogliono mesi, io studio tutti gli atti processuali e scrivo anche 200 domande, ma soprattutto, ci vogliono i permessi, parlo con gli avvocati, c’è un lungo lavoro di burocrazia e di richieste”. Poi ha aggiunto: “Sono due casi non conosciutissimi ma molto interessanti, e spero che il pubblico li apprezzi”.

Stasera in tv – Storie Maledette, le curiosità

La Leosini torna nella prima puntata con l’omicidio di Dina Dore, uccisa nel 2008 su commissione dal marito Francesco Rocca che ha catturato l’attenzione della giornalista napoletana come ha rivelato all’Ansa: “Una storia talmente interessante che mi fa porre delle domande: certe casi di cronaca diventano di dominio pubblico, altri passano in sordina. Come questo accaduta in Barbagia, in Sardegna, nei quartieri alti, con protagonista un dentista rinomato e ricco, condannato all’ergastolo dopo un’indagine durata più di quattro anni. Appuntamento da non perdere domenica 7 giugno con una nuova puntata.