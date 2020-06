Stasera in tv – Live – Non è la D’Urso, le anticipazioni del 7 giugno

Stasera in tv – Live – Non è la D’Urso, le anticipazioni...

Appuntamento da non perdere questa sera, domenica 7 giugno, con una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda su Canale5 a partire dalle 21:20. Alcune indiscrezioni hanno svelato che il programma potrebbe essere chiuso in vista della prossima stagione, ma ci sono state anche smentite. Barbara D’Urso perderà anche la conduzione del Grande Fratello e Domenica Live. Inoltre, nella sua ultima intervista la stessa conduttrice ha svelato: “Anche il Grande Fratello Vip tornerà. Intanto continuo a occuparmi del serale, che da intrattenimento ora dà spazio all’informazione. La gente è rimasta: adesso c’è bisogno di questo…”.

Stasera in tv – Live – Non è la D’Urso, gli ospiti

La prima parte di trasmissione sarà dedicata all’emergenza Coronavirus con la ripresa di tutte le attività commerciali in questo periodo. Successivamente in seconda sera si passerà a temi d’attualità con diversi scoop e gossip ripresi durante l’ultima settimana. Appuntamento da non perdere questa sera, domenica 7 giugno 2020, con una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.