Renzo Arbore, la storia con Mariangela Melato: uniti fino alla morte

Renzo Arbore racconta la sua storia d’amore con Mariangela Melato, con cui è rimasto legato fino alla morte di lei, avvenuta ormai sette anni fa.

Renzo Arbore ha voluto raccontare il suo amore per Mariangela Melato, scomparsa l’11 gennaio 2013, in una clinica romana, a causa di un tumore al pancreas che la affliggeva da tempo. Il celebre conduttore, cantante e showman descrive “la perdita di Mariangela è una ferita che il tempo non cura affatto“.

I due artisti si sono conosciuti all’inizio degli anni ’70. Arbore racconta che: “Mariangela l’avevo vista la prima volta a Roma, recitava al Teatro Sistina. La rincontrai a una premiazione e la invitai a una festa a casa mia in cui venne accompagnata da sua sorella Anna. Poi le diedi appuntamento per un’altra serata a casa del-l’attrice Agostina Belli. E lì successe un fatto degno di una sceneggiatura da film“. La sera stessa della festa era presente anche Lucio Battisti: “Quella sera stranamente Battisti trovò una chitarra, la prese e guardando me e Mariangela attaccò con un brano inedito, Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi. Un tonfo al cuore. Battisti fu il nostro ‘cupido’ e quella canzone divenne la colonna sonora della nostra storia“. I due si allontanarono quando la Melato andò in America e Arbore decise di restare in Italia, gli artisti non smisero mai di parlare e frequentarsi per più di quarant’anni.

La grazia di Mariangela Melato

Renzo Arbore ha descritto Mariangela Melato come un’artista a 360 gradi, con un estremo talento mostrato in ogni cosa nella quale si cimentasse, grazie all’eclettismo che la caratterizzava. Si è calata con estrema naturalezza sia in ruoli drammatici della moglie di Moro in Todo Modo per poi diventare comica e esilarante in Travolti da un insolito destino nel’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller. Per Arbore la più bella definizione la diede la grande poetessa Alda Merini: “Mariangela è piena di grazia“.

