Dramma Renzo Arbore, Mara Venier distrutta dal terribile avvenimento che riguarda entrambi all’epoca nella quale i due facevano coppia fissa.

Ospite oggi di Domenica In, Renzo Arbore condivide con la conduttrice Mara Venier un passato che li ha visti uniti e innamorati. Un passato che però nasconde un evento terribile e catastrofico che li ha segnati per sempre.

Renzo Arbore, a Verissimo il ricordo del figlio perso da Mara Venier

In pochi sanno, forse, che Renzo Arbore e Mara Venier aspettavano un figlio che non sarebbe mai più arrivato. Eppure era tutto pronto per dare alla luce il piccolo. A raccontare la storia è stata proprio la diretta interessata. Qualche settimana fa, il cantautore è stato ospite di Domenica In, condotto proprio da Mara Venier. Insieme hanno riformato una coppia molto amata dal pubblico italiano e non hanno mancato di fare riferimento alla loro storia d’amore. Che, ad un certo punto, è stata attraversata da un momento traumatico. Lo ha rivelato Mara Venier quando è stata ospite di Maurizio Costanzo, ne L’intervista, spiegando che i due hanno perso un figlio per gravidanza interrotta quando era già a uno stato molto avanzato. La conduttrice ha fatto intendere di aver attraversato un periodo durissimo ed è molto probabile che, nel salottino di Verissimo, Renzo Arbore possa toccare questo argomento nonostante il dolore che certamente avrà scaturito in lui quell’evento così tragico.