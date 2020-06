Oggi in tv – Domenica In, le anticipazioni del 7 giugno

Appuntamento da non perdere domenica 7 giugno con una nuova puntata di Domenica In: ecco le anticipazioni di oggi con la conduzione di Mara Venier

Appuntamento con una nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 7 giugno a partire dalle 14.00. Dopo la frattura al piede la conduttrice Mara Venier si presenterà con il gesso. In collegamento e in studio ci saranno Luciana Littizzetto, da Torino, che si racconterà tra la sua carriera e vita privata dopo la fine della la stagione con “Che Tempo Che Fa” insieme a Fabio Fazio. Si collegherà da Roma anche Renzo Arbore per presentare il nuovo programma ‘Striminzitic Show’, il comic show che debutterà su Rai2 dall’8 giugno in prima serata.

Successivamente sarà ospite in studio Alberto Matano, il giornalista e conduttore del programma di Rai1 “La Vita in Diretta”, che metterà il focus sulla sua carriera. Poi ci sarà J-AX, cantautore e conduttore televisivo, in studio per presentare il suo nuovo singolo “Una voglia assurda”. Infine, ci sarà spazio

un aggiornamento medico-scientifico sulla Fase2 con il celebre immunologo prof. Francesco Le Foche. Poi da Cagliari si collegherà Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna. Appuntamento da non perdere domenica 7 giugno con una nuova puntata di Domenica In.