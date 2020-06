Mamma di 4 figli strangolata dall’amante, il marito della sua migliore amica

Daniel Lynn, 40 anni, di South Bend, in Indiana (Usa), ha brutalmente ucciso la sua amante Christina Woods, 28 anni.

Dopo aver avuto la sua prima bambina a soli 16 anni, Christina Woods aveva trovato la sua vocazione nella vita: essere una madre. A 28 anni aveva già avuto altri tre figli, due femmine e un maschio. Nella loro casa di South Bend, nell’Indiana (Usa), le piaceva trascorrere il tempo con la sua nidiata, tra incombenze domestiche, classici della Disney preferiti, canti e balli. Per lei che era cresciuta senza padre, quell’idillio domestico era un miracolo che si rinnovava ogni giorno. Insieme a suo marito Troy, aveva cercato di creare la famiglia che aveva sempre sognato, e ci era riuscita.

Poi, nel 2017, l’incantesimo si è rotto. Christina ha intrapreso una relazione con Daniel Lynn, il marito della sua migliore amica Brooke, 28 anni. Lei e Brooke si conoscevano da una vita e avevano continuato a frequentarsi anche da sposate. Poco a poco, Christina è stata letteralmente stregata dalla sua attrazione per Lynn. Ma non è stata una storia d’amore a lieto fine: Lynn era un uomo pericolosamente prepotente, e Christina ha pagato il suo sbaglio con la propria pelle.

L’ex amante trasformato in feroce assassino

Alla fine del 2017, Troy ha scoperto il tradimento e la sua famiglia è andata all’aria. Lui ha chiesto il divorzio, mentre Lynn e sua moglie sono rimasti insieme. Diversi mesi dopo il marito di Christina ha provato a ricucire il rapporto, ma proprio quando le cose si stavano mettendo bene Christina è sparita. Gli investigatori non hanno impiegato molto a concentrare i sospetti su Lynn. E di lì a poco,grazie alle celle telefoniche, si è scoperto che Christina si trovava in una località rurale del Minnesota, a ore di macchina da casa.

Il 2 luglio la Polizia si è recata sul posto e ha fatto la terribile scoperta. In una buca poso profonda era stato nascosto il corpo legato e avvolto in un telo di Christina. Lynn, datosi alla fuga, è stato arrestato poche ore dopo dagli agenti. Si era nascosto in un camper con l’aiuto di sua moglie. Secondo Troy, Lynn ha strangolato Christina per gelosia, dato che stava tornando con lui. Altri, però, sostengono che Lynn fosse un uomo violento di natura e la relazione con Christina aveva solo esacerbato questa sua indole. Dovrà ora scontare poco più di 11 anni di carcere, prima di poter chiedere la libertà vigilata.

