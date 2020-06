Maddie McCann, il testimone inchioda l’uomo arrestato: ecco cosa ha visto. La piccola è stata avvistata assieme ad un uomo, poco dopo la sua scomparsa, in una cittadina spagnola.





Una segnalazione di un testimone potrebbe introdurre nuovi particolari sulla vicenda. La scomparsa della piccola Maddie avvenne in Portogallo nel 2007, a poche miglia da Praia da Luz, mentre la bimba si trovava a trascorrere un periodo di vacanza con i suoi genitori e i suoi fratellini.

Maddie McCann, una testimonianza rivela nuove informazioni sul caso

Sono trascorsi ormai 13 lunghissimi anni dalla scomparsa della piccola Maddie, avvenuta nel 2007 a poche miglia da Praia da Luz, in Portogallo. Christian Brueckner è stato identificato in questa settimana come il principale sospettato nella vicenda della scomparsa della bimba. Le recenti dichiarazioni di un testimone potrebbero definitivamente inchiodare l’uomo.

Un testimone ha dichiarato infatti di aver visto la piccola, alcune settimane dopo la sua scomparsa, assieme ad un uomo. Maddie, secondo questa testimonianza, stava salendo su un furgone Volkswagen. La piccola si trovava nei pressi di un ristorante della cittadina spagnola di Alcossebre, quando è salita sul furgone con un uomo non identificato. Questo avveniva alle 11 del mattino, il 28 di maggio del 2007, ovvero tre settimane dopo la scomparsa della bimba.

Gli inquirenti indagano ora su questa testimonianza, proprio dopo aver individuato, per quanto riguarda questo caso, il pedofilo tedesco Christian Brueckner come principale sospettato. All’epoca dei fatti Brueckner aveva 43 anni e viveva in un camper van T3 Westerfalia. Come riportato dal Mail on Sunday, Brueckner vendé il furgone nel 2015 ad un connazionale tedesco che gestisce un cantiere di demolizione nella zona di Silves, in Algarve. Il veicolo fu sequestrato nel 2019.

Brueckner viveva a due miglia circa dall’appartamento dal quale la piccola è scomparsa. Il furgone nel quale dormiva spesso aveva una targa portoghese e fu in suo possesso, secondo quanto affermato dalla polizia, da aprile 2007 almeno fino a poco dopo maggio 2007.