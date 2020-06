Luciana Littizzetto, la verità sulla fine della storia con Davide Graziano, durata più di 20 anni. Ecco cosa ha raccontato la comica torinese.

La storia d’amore tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita ormai da un paio d’anni. A novembre 2019 la comica è stata ospite di Raffaella Carrà, nel programma “A raccontare comincia tu”, dove ha spiegato la complicata situazione attuale con Davide, padre dei due figli che la ex coppia ha preso in affido. Vanessa e Jordan Beljuli, 24 e 22 anni, sono due ragazzi di origine macedone che vivono con Luciana da più di 10 anni. Luciana non parla volentieri della sua vita privata, seppur racconta spesso dell’amore incondizionato che prova per i suoi figli e del suo lavoro. Le ultime dichiarazioni di Luciana sulla fine della relazione con Davide Graziano risalgono a fine 2018, quando la comica ha raccontato al settimanale DiPiù: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. So che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Michael Schumacher compie 51 anni: lo sketch con Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto e Davide Graziano, le ultime dichiarazioni sulla rottura

Luciana e Davide Graziano avevano iniziato la loro relazione nel 1997. Lui è un musicista ed ex batterista del gruppo reggae torinese Africa Unite. Dopo la notizia della fine del loro rapporto, durato 21 anni, Luciana non ha mai spiegato davvero quali siano stati i motivi che li hanno portati alla rottura. Anche con Raffaella, a novembre, ha evitato l’argomento con battute, per poi ammettere che non c’è nessun altro uomo nella sua vita. Riguardo al matrimonio, mai celebrato con Graziano, ironizza: “Non mi hanno mai voluta sposare. Se penso al giorno del matrimonio lo vedo come un incubo peggio di Sanremo. Tutte quelle robe lì del pranzo, il menù, le bomboniere… però mi piace molto andare a i matrimoni degli altri”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!