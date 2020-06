La morte della madre di Liam Neeson, Katherine Neeson, è stata annunciata durante una live di un servizio di una chiesa locale. La donna muore un giorno prima del compleanno del figlio.

La madre dell’attore Liam Neeson è scomparsa lo scorso sabato, solo un giorno prima del sessantasettesimo compleanno del figlio. La notizia della morte di Katherine ‘Kitty’ Neeson è stata annunciata durante una messa alla All Saints Church di Ballymena, Irlanda del Nord, mandata in broadcast attraverso una live su Facebook.

Il prete del parrocchia, Monsignore Paddy Delargy, ha guidato il servizio dove ha annunciato la morte dell’adorata madre dell’attore Liam Neeson, che nella vita era una cuoca. “Preghiamo per coloro che sono scomparsi recentemente, in particolare per Kitty Neeson. Il suo funerale sarà organizzato più tardi“, queste le parole del Monsignore. Anche il Sindaco Peter Johnson ha dichiarato: “sono molto dispiaciuto per la notizia. Come Sindaco del Centro e Est Antrim, porterò all’attenzione del consiglio martedì questa triste scomparsa e osserveremo un minuto di silenzio. Riposa in pace Kitty“.

Le altre tragedie per Liam Neeson

L’attore candidato all’Oscar come migliore attore per il film Schindler’s List, Liam Neeson, è figlio della cuoca Kitty Neeson e del custode Bernard ‘Barney’ Neeson. La coppia ha avuto un figlio maschio e tre femmine: Elizabeth, Bernadette e Rosaleen. La morte di Kitty arriva 11 anni dopo la tragica morte della moglie di Neeson, Natasha Richardson, avuta a causa di un incidente sciistico all’età di 45 anni. Con l’attrice Neeson ha avuto due figli Micheál, di 24 anni, e Daniel, di 23 anni.

