J-Ax rivela il dramma: il buco nero della cocaina e dell’alcool

J-Ax racconta i problemi con la cocaina e l’alcool: il dramma vissuto in passato, adesso sta meglio. Ecco come è riuscito ad uscirne.

J-Ax ho confessato di aver avuto importanti problemi con la droga e con l’alcool in passato. Nella sua autobiografia, lui stesso ha scritto: “Mi ubriacavo per calmarmi dalla cocaina. Avevo avuto un successo incredibile con “Così com’è”. Un po’ come adesso con Fedez (ndr i due rapper oggi non lavorano più insieme, e si sono separati dopo aver vissuto una crisi profonda e pesante). E nella fase dell’ascesa tutti ti amano, o ti sopportano. Poi comincia l’opposizione. Ora riesco a gestirla; allora non capivo le gelosie, le cattiverie. L’ex amico che si offende perché hai meno tempo e ti dà del venduto, il giornalista che ti critica, il collega che ti attacca. Quand’è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcol e nella cocaina. Sono diventato un drogato. E drogarsi è come chiedere un po’ di pace alla morte”. Il rapper aveva 29 anni quando ha vissuto questo periodo di crisi, e racconta: “Mi sentivo vecchio. E mi devastavo. Un cocktail, una botta. Facevo cose folli”.

J-Ax racconta i problemi con la droga: ecco come è riuscito a uscirne

J-Ax racconta anche come è riuscito a superare le difficoltà, grazie all’aiuto di sua moglie. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha raccontato il cantante. Lo ha aiutato molto dedicarsi al bungee-jumping, uno sport decisamente estremo: “Mi sono buttato con una corda dalla cascata del Toce, il secondo salto più alto d’Europa. Io davanti, mia moglie dietro. Subito pensi che stai morendo, e ti dai del coglione. Poi devi tirarti su di peso: così mi sono stirato la schiena. L’anno dopo ho provato il lancio con il paracadute: molto meglio”, ha raccontato. Oggi non si droga più, fuma solo ogni tanto. C’è chi, non contento, lo critica ancora, giudicando l’erba ancora una droga, ma lui si difende: “Non è vero che si passa dalle canne agli stupefacenti. Alla cocaina e all’eroina si arriva attraverso l’alcol. Infatti non bevo più”.

