Firenze, ossa umane ritrovate in un parco giochi. Si trovavano all’interno di una scatola di legno. Si indaga in queste ore sulla vicenda.





La segnalazione è giunta da un abitante della località in provincia del capoluogo toscano, dove è avvenuto il macabro rinvenimento. Le ossa, all’interno della scatola, sembrerebbero umane.

Leggi anche –> Cadavere trovato a Padova | era sui binari | mistero sulla morte

e anche –> Porto Recanati, pozzo pieno di ossa umane anche di un neonato

Leggi anche –> Porto Recanati, le ossa umane ritrovate sono della 15enne scomparsa

Firenze, ossa umane ritrovate in un parco giochi chiuse in una scatola di legno

E’ avvenuto in una località in provincia di Firenze, precisamente a Cellai di Rignano sull’Arno. E’ stato qui che sono state ritrovate in un parco giochi delle ossa umane. Queste ultime erano state chiuse in una scatola di legno. E’ giallo sulla vicenda.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La segnalazione è partita da un abitante della zona, il quale si è rivolto al 112 nella tarda mattinata di questa prima domenica di giugno. Le ossa rinvenute sono probabilmente umane e datate nel tempo. Erano state collocate all’interno di una scatola di legno simile alla confezione utilizzata spesso per contenere le bottiglie di vino. Sulla parte anteriore inoltre della scatola è riportato un logo che sembra rappresentare un soggetto rurale. Potrebbe quindi ricondurre ad una azienda vinicola.

Il parco giochi dove sono state trovate le ossa si trova vicino ad un circolo Arci. Non è di ampie dimensioni ed è molto frequentato. Sul luogo il medico legale, che compiendo le prime valutazioni su quanto rinvenuto, ha datato nel tempo i resti probabilmente di origine umana. Le ossa sono state attualmente sequestrate e saranno oggetto di indagine presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi. A compiere i rilievi è stata invece in queste ore la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Firenze.