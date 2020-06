Elodie, lite furibonda con Emma Marrone: ecco cosa è successo tra le due amiche. I motivi dei loro forti dissidi e poi il lento riavvicinamento.

Le cantanti Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone erano diventate grandi amiche. Poi qualcosa è accaduto tra le due e l’amicizia è svanita.

Leggi anche –> Elodie nuda, la foto su Instagram fa impazzire i fan – VIDEO

Leggi anche –> Emma Marrone, dedica speciale su Instagram: “Per te mi getterei nel fuoco”

Ci è voluto un anno prima di poterle rivedere insieme. Infatti ad inizio settimana la stessa Elodie è stata vista in armonia con la 35enne salentina, che da poche settimane ha pubblicato il suo ultimo album ‘Fortuna’. Entrambe hanno sfondato grazie ad ‘Amici’, il noto talent musicale condotto da Maria De Filippi. Nel 2015 Elodie entra nello show, dopo averci provato una prima volta senza fortuna lì e a ‘X-Factor’. Subito Emma prende in simpatia la romana e la sostiene, ed anche una volta finita quella bella esperienza, Elodie e la Marrone resteranno amiche. Fino al punto da condividere stessi agenti e casa discografica oltre che delle apprezzatissime collaborazioni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elodie Emma Marrone, la romana temeva di dover dipendere dalla salentina

Ad esempio Emma aveva scritto per l’amica il brano ‘Tutta Colpa Mia’, che Elodie ha portato a Sanremo 2017. Poi la rottura, voluta proprio da Elodie. A ‘Vanity Fair’, in una intervista dell’ottobre 2018, la 29enne romana afferma di essersi sentita schiacciata dalla figura per certi versi ingombranti di Emma. “Era diventata la mia coperta di Linus, ma io non sono una che si lascia sostenere troppo a lungo. Temevo di dipendere da lei e l’idea mi terrorizzava. Temevo che io e gli altri avessero potuto confondere la stima con l’emulazione. Staccarmi è stato difficile ma necessario, dovevo volare senza paracadute ad un certo punto. Le sarò comunque grata per sempre, siamo legate in ogni caso”. La cosa ha portato a quanto pare anche a delle incomprensioni. Che però per fortuna sono state appianate.