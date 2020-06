Due donne morte in un parco: orribile scoperta in pieno giorno

La Polizia di Londra è intervenuta al Fryent Country Park di Kingsbury dove due donne sono state dichiarate morte sul posto.

La Polizia di Londra sta indagando dopo il ritrovamento oggi pomeriggio dei cadaveri di due donne in un parco della capitale britannica. Agenti e paramedici sono intervenuti al Fryent Country Park di Wembley poco dopo le 13:00 (ora locale), dove è stata fatta la tragica scoperta. Le circostanze dei due decessi rimangono poco chiare e per il momento non sono stati eseguiti arresti.

Leggi anche –> Ragazza 22enne pugnala con decine di colpi il padre, accusata di tentato omicidio

Leggi anche –> Maddie McCann, il sospetto assassino potrebbe uscire dal carcere a giorni

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il misterioso ritrovamento in un parco di Londra

Un portavoce della polizia londinese ha fatto sapere che le due donne sono state dichiarate morte sul posto. I parenti più prossimi sono già stati informati e gli esami autoptici si terranno a tempo debito. Le indagini intanto vanno avanti.

“È successo qualcosa di brutto a Fryent Country Park – ha scritto un testimone del macabro ritrovamento su Facebook -. La Polizia ha chiuso l’area… Non possiamo entrare. Ci sono almeno 4 macchine della Polizia, oltre a un’ambulanza”.

two girls found dead in fryent country park today pic.twitter.com/XtLyj1RKjB — r (@xhiqram) June 7, 2020

EDS