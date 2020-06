Donatella Tesei malore | la governatrice dell’Umbria si sente male ad un evento

Per Donatella Tesei malore nel corso di una partecipazione ad un evento pubblico. Cosa è accaduto alla governatrice delll’Umbria.

Lieve spavento per Donatella Tesei, con un malore improvviso che ha colpito la governatrice della Regione Umbria. La 61enne di Foligno, che è in carica da novembre 2019, si trovava in Valnerina dove stava presenziando ad un evento trasmesso tramite diretta su Facebook.

LEGGI ANCHE –> Bonus baby sitter e centri estivi: ecco i requisiti e come ottenerlo

Di colpo però l’esponente della Lega si è dovuta accasciare a terra, sentendo venire meno le forze. Si pensa che per Donatella Tesei il malore in questione abbia tratto origine da un calo di pressione. L’avvocatessa classe 1958 ha ricevuto immediati soccorsi da parte delle persone presenti ma è rimasta comunque sempre vigile. In pochi minuti ha fatto il suo arrivo una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire la politica all’ospedale di Spoleto. E qui la presidentessa della Regione Umbria risulta a tutt’ora ricoverata. Anche mentre avvenivano le operazioni di ricovero lei è apparsa addirittura sorridente e ha anche salutato i presenti. L’evento in corso era la festa della Madonna della Pietà a Preci, in provincia di Perugia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Salvini incidente | caduta in bici mentre è al parco | FOTO

Donatella Tesei malore, come sta la governatrice

All’evento a preso parte anche la senatrice della Lega, Valeria Alessandrini, la quale ha confermato che Donatella Tesei sta bene. “Le sue condizioni non preoccupano affatto, ha accusato solamente un lieve malore. Lei stessa mi ha chiesto di rassicurare tutti riguardo al suo stato attuale”. Si pensa ad uno sbalzo di pressione attribuibile al gran caldo. Ad ogni modo già domani con tutta probabilità la Tesei dovrebbe essere dimessa per potere fare ritorno a casa. Lei ha ricoperto la carica di sindaco di Montefalco, comune perugino, dal 2009 al 2019, oltre che senatrice della XVIII legislatura.

LEGGI ANCHE –> Salvini gioca coi Lego: “Costruisco ruspe con mia figlia” – VIDEO