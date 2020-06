La storica conduttrice di Domenica In, Mara Venier, annuncia quando tornerà in onda dopo la frattura al piede che ha subito la scorsa settimana.

Mara Venier è straordinaria e, nonostante l’infortunio che ha subito da poco, stringe i denti e annuncia che tornerà in onda. Dal 7 giugno 2020 infatti la ‘Zia Mara‘ tornerà alla conduzione di Domenica In regolarmente. Ad annunciare quando tornerà a lavorare una delle conduttrici più amate d’Italia è il collega e amico Pierluigi Diaco, nel corso della puntata di oggi di Io e Te.

Leggi anche -> Mara Venier, il marito di fronte al suo dolore dopo la tremenda caduta

Il giornalista Pierluigi Diaco ha reso noto ai telespettatori che Mara Venier ha ricevuto l’ok dai medici dopo il suo infortunio per poter tornare a lavorare. Nonostante la frattura sia avvenuta solo domenica scorsa, poco prima dell’inizio della trasmissione, Domenica In e la sua conduttrice stoica non si fermeranno. Mara si è fatta male poco prima di entrare in studio, dove si è presentata con una fasciatura al piede. Dopo la fine della puntata, infatti, si è diretta in ospedale per effettuare gli esami clinici per determinare cosa avesse. “Mi hanno dato l’ok per domenica quindi sarò in onda con Domenica In“, così riporta le parole della Venier il giornalista Diaco. La conduttrice si è fatta male cadendo dalle scale di casa e, oltre alla frattura al piede, ha anche battuto la testa.

Leggi anche -> Mara Venier, incidente domestico: “Oggi sono crollata” | VIDEO

Le condizioni di salute di Mara Venier

I medici hanno rivelato che non è stato riscontrato alcun problema per quanto riguarda la botta in testa e, invece, per il piede sinistro è stata riscontrata la frattura. Alla Venier è stato imposto di trascorrere un periodo di riposo assoluto per sette giorni. Infatti ha lavorato con un ritmo ridotto, mentre da domenica 7 giugno sarà nuovamente in onda. Diaco, mentre ha dato l’annuncio del ritorno di Mara Venier a Domenica In, stava parlando con Maurizio Costanzo che ha colto la palla al balzo per fare i suoi migliori auguri a Mara.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!