Diletta Leotta, pauroso furto in casa: rubati più di 150mila euro

Diletta Leotta, vittima di un pauroso furto in casa avvenuto questa notte. I ladri hanno rubato più di 150mila euro, tra contanti e gioielli.

Diletta Leotta ha subito un grave furto questa notte nel suo appartamento di Milano. Il Corriere della Sera è stato il primo a riportare la notizia, e ha scritto che i ladri sono riusciti ad entrare in casa della bellissima presentatrice sportiva attraverso una finestra. L’appartamento di Diletta si trova al nono piano di un edificio vicino a Corso Como, nel centro di Milano. Non sappiamo se la ragazza abbia incontrato i ladri durante la rapina, ma i suoi followers sui social sono molto preoccupati per la salute della loro beniamina. Aspettiamo sue notizie nelle prossime ore.

Furto in casa di Diletta Leotta, lei ancora sconvolta

Secondo le prime ricostruzioni i criminali sarebbero riusciti a entrare in casa della Leotta passando da una finestra. Una volta dentro l’appartamento sono riusciti a portare via l’intera cassaforte nella quale erano contenuti i gioielli di Leotta, tra i quali orologi preziosi, anelli e contanti per un valore di circa 150 mila euro in totale. La polizia sta ancora indagando sull’accaduto, mettendo al vaglio tutte le immagini dei video delle telecamere di sorveglianza della zona. La giornalista, probabilmente sconvolta dall’accaduto, non ha ancora raccontato niente sui suoi profili social.

