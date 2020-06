Carlo ammette: “Mi manca mio padre”. Si scatenano i rumors sulla morte del principe Filippo. In una intervista il principe avrebbe confessato i suoi pensieri più intimi. E le voci su quanto possa essere accaduto non si sono fatte attendere.





Solo poche parole ma molto chiare e incisive. Sono bastate queste e dalle dichiarazioni del principe Carlo si è scatenata una serie di rumors che potrebbero sconvolgere la Casa Reale d’Inghilterra.

Carlo e le dichiarazioni sul padre: “Mi manca “. Scatenati i rumors sulla morte del principe Filippo

Il gossip coinvolge ancora la Casa Reale inglese. Questa volta a dare avvio alla pioggia di pettegolezzi che in poche ore ha fatto il giro della rete sono state alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal principe Carlo sul padre Filippo. I pensieri più intimi del reale hanno dato da pensare sullo stato di salute dell’anziano padre.

“Sento terribilmente la mancanza di mio padre e dei miei nipoti”, sarebbero state queste le parole di Carlo nel corso di una intervista recentemente rilasciata a Sky News per la serie After the Pandemic: Our New World. E le parole del principe hanno dato subito da pensare a chi segue con affetto le vicende dei reali inglesi. Infatti si era notato già da qualche tempo l’assenza dai riflettori del principe Filippo, che non aveva più fatto apparizioni in pubblico in questo ultimo periodo.

In un primo tempo si era supporto che il reale, che mercoledì compirà 99 anni, non stesse bene. Poi però le parole del figlio hanno fatto pensare che potesse essere accaduto il peggio. La morte del principe Filippo potrebbe essere stata celata alla stampa vista la delicatezza del periodo che tutto il mondo sta attraversando. Proprio a causa dei divieti dovuti alla pandemia inoltre, non si sarebbero, in caso, potute celebrare esequie degne di un reale.

E’ stato questo ad alimentare sempre più le voci su una presunta scomparsa del principe Filippo. “Non vedo mio padre da molto tempo”, ha concluso infine Carlo, “Tutto questo è molto triste”. E nel frattempo la casa Reale smentisce.