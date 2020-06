Bonus baby sitter e centri estivi: ecco i requisiti e come ottenerlo

Sul sito dellʼInps è stata attivata la procedura per la presentazione della richiesta per i due nuovi bonus introdotti dal decreto legge rilancio.

La procedura per la presentazione della domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto legge rilancio, relativi ai servizi di baby-sitting e all’iscrizione ai centri estivi per l’infanzia, è operativa sul sito dell’Inps. A questi sussidi potrà accedere chi non ha presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari a un massimo di 1.200 euro (2mila nel caso degli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica).

I nuovi bonus dalla A alla Z

La domanda per i nuovi bonus può essere presentata anche da chi ha già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, al fine di ottenere l’importo integrativo del precedente, senza però superare gli importi massimi previsti, pari come detto a 1.200 euro o 2.000 euro. In questo caso verrà erogato l’importo residuo tenendo conto di quanto già percepito, con la possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting tramite il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Quanto al bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido erogato sempre dall’Inps, e i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori del Libretto nel sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Una volta concesso il sussidio, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Possono essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni di baby-sitting svolte dal 5 marzo al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

EDS