Belen, la verità sulla rottura con Stefano De Martino: il motivo

Nuove rivelazioni per quanto riguarda la vita privata di Belen e Stefano De Martino: ecco tutta la verità sulla rottura tra i due

Aria di tempesta tra Belen e Stefano De Martino. La stessa modella argentina ha svelato i motivi della rottura con il ballerino originario di Torre Annunziata attraverso un commento su Instagram: “Non è stato un tradimento, il motivo è un altro…”. Una sua follower ha commentato così: “Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)… Il motivo della crisi è sicuramente un altro… Il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”.

Belen, la risposta della modella

La stessa Belen ha così risposto: “Ecco brava”. Quindi tra i due non ci sarebbe stato nessun tradimento che ha portato alla separazione momentanea. Come svelato da Novella 2000, alcuni amici di Stefano avrebbero rivelato: “Il vero motivo della rottura? Un segreto inconfessabile”.

Nei giorni scorsi la stessa showgirl sudamericana ha postato una foto con una lunga poesia autocitandosi che riguarda la sua sfera personale: “Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”.