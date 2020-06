Alberto Matano, chi è la fidanzata del conduttore de La Vita in Diretta

Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta, parla della sua relazione amorosa e dei suoi progetti per le nozze e la paternità.

Alberto Matano è uno dei conduttori più conosciuti del panorama italiano, che entra nelle case dei telespettatori de La Vita in Diretta e sembra impegnato da molti anni ma non si hanno informazioni certe sull’identità della misteriosa donna. Il compagno di trasmissione di Lorella Cuccarini, infatti, è un uomo molto riservato.

Neanche su Instagram, il social utilizzato tantissimo dai i vip per condividere con il proprio seguito notizie sulla propria quotidianità, ma Matano non invece utilizza il social solo per condividere scatti legati al lavoro a La Vita in Diretta e ai suoi allenamenti in palestra. Si è parlato della vita sentimentale del conduttore in una delle ultime puntate di Domenica In del 2019. Durante la lettura dell’oroscopo della Vergine, segno zodiacale del conduttore, da parte dell’astrologo Paolo Fox che ha parlato di un anno in cui sono previste le nozze per il segno. Il conduttore di Catanzaro ha risposto con un “vediamo” e ha promesso a Mara Venier che, se dovesse convolare a nozze, lei sarà la sua testimone.

Alberto Matano e la ‘quasi paternità’

Alberto Matano ha parlato della sua vita sentimentale anche nel corso di un’intervista a Chi, rilasciata all’inizio della sua avventura a La Vita in Diretta.

Ha ammesso di avere una relazione da alcuni anni ma di non volerne discutere pubblicamente. Inoltre ha aggiunto di essere intenzionato a renderla ufficiale solo quando accadrà qualcosa di importante. Ha svelato anche che la paternità non è tra i suoi progetti ma che, in passato, ci è andato molto vicino.