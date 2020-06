Vittorio Sgarbi, attimi di paura: soccorso in mare – VIDEO

Attimi di paura per il deputato e critico d’arte Vittorio Sgarbi: soccorso in mare in Albania, rischia di annegare, la testimonianza video.

Ha rischiato di annegare il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che in questi giorni si trova a Palas, nel sud dell’Albania, ospite nel resort ‘Green Cost’. A spiegare cosa sia successo al deputato e sindaco di Sutri sono stati alcuni suoi collaboratori.

Complice il mare mosso, il critico d’arte 68enne è improvvisamente scomparso tra i flutti. In molti si sono resi conto che si trovava in difficoltà, anche perché riemergendo dalle onde annaspava in maniera vistosa.

La prima a soccorrere il deputato è stata la figlia Alba, insieme a un bagnino del resort. Con Sgarbi c’era il sindaco di Valona, il medico Dritan Leli: quanto accaduto è stato documentato da un video pubblicato dall’ufficio stampa del deputato. Nel video si vede Vittorio Sgarbi che si avvicina alla riva e si immerge nel mare agitato, nonostante la figlia lo richiamasse, dicendogli che stava facendo qualcosa di pericoloso.

Il critico d’arte si tuffa e va praticamente subito in difficoltà a causa di diverse violente ondate. La figlia Alba, a quel punto, non ci pensa due volte e si lancia per aiutare il padre, insieme a un bagnino. Nel video si vedono anche due uomini che sul bagnasciuga aiutano il deputato, che se l’è cavata solo con un po’ di spavento.