Strage in casa, sette persone uccise: assalitore in fuga

Sette persone sono state uccise durante una sparatoia terminata in un terribile incendio. Le indagini sono ancora in corso, aperte tutte le possibilità.

Sette adulti sono stati morti in una sparatoria a tarda notte. La polizia ha trovato i corpi senza vita in una casa a Valhermoso Springs in Alabama, USA, alle 23.35 di giovedì scorso, dopo aver ricevuto notizia di una sparatoria in corso da alcuni vicini di casa. Quando sono arrivati, una parte della proprietà in Talucah Road era in fiamme, riferisce WBRC.com. Si sa che sono morti quattro uomini e tre donne. Secondo quanto raccontato dalla polizia locale, i vicini hanno dato l’allarme e chiamato il 911 dopo aver sentito diversi spari. I corpi delle vittime sono stati trovati all’interno della casa dopo che i servizi di emergenza e i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio in corso. Non sono stati trovati sopravvissuti e anche un cane è rimasto ucciso, raccontano gli agenti della polizia della contea di Morgan.

Sparatoria, muoiono sette persone e un cane

Due delle vittime maschili sono state identificate come Jeramy Wade Roberts, 31 anni, e William Zane Hodgin, 18 anni. La polizia dice di credere che l’attacco sia stato premeditato e preciso, e che non rappresenti nessun pericolo per il vicinato. Un’indagine per omicidio è in corso mentre la polizia cerca i sospetti, e tutte le ipotesi sono aperte. Parlando giovedì sera, il portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Morgan, Mike Swafford, ha detto che la polizia ha chiesto assistenza per “elaborare” la terribile scena. “Abbiamo richiesto l’assistenza dell’Unità della Scena del Crimine dello Sceriffo della Contea di Madison, che collaborerà con la nostra per elaborare la scena”, ha detto. “Le nostre agenzie sono molto capaci, ma ogni volta che ci sono più corpi, è un compito sostanziale, quindi saremo qui fuori per il resto della notte e per la maggior parte di domani”. In attesa di sviluppi la vicenda resta avvolta nel mistero.

