Stasera in tv | Buon Compleanno Pippo Baudo: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, Buon Compleanno Pippo Baudo: ecco chi sono gli ospiti invitati a festeggiare l’84esimo compleanno del presentatore su Rai 1.

Domani, domenica 7 giugno 2020, Pippo Baudo compirà 84 anni. Per questo motivo stasera, 6 giugno, la Rai ha deciso di dedicargli una serata davvero speciale, per festeggiare insieme al pubblico e agli invitati speciali. Ogni anno la tv ringrazia uno degli uomini più importanti della storia Rai. Sarà sicuramente un evento diverso da quelli degli scorsi anni per via dell’emergenza sanitaria, ma si prospetta comunque una festa davvero emozionante: con la sua energia e i suoi ricordi, Pippo sarà in grado di dargli un valore aggiunto.

Buon Compleanno Pippo Baudo: Rai 1 organizza una festa per i suoi 84anni

Non solo l’84esimo compleanno, Pippo Baudo festeggerà anche i 60 anni di onorata carriera in Rai. Per l’occasione Rai 1 ha deciso di invitare tantissimi ospiti, amici e colleghi del presentatore: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio e Giorgia sono alcuni degli ospiti che vedremo insieme a Pippo stasera. Non tutti lo sanno, ma Lorella Cuccarini deve la sua fama proprio al conduttore televisivo: fu lui a volerla a Fantastico, show cult del sabato, dove ha interpretato anche una delle sue hit “La notte vola”. Tra gli ospiti probabilmente ci saranno anche Laura Pausini, lanciata da Baudo a Sanremo 1993, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Confermata anche la presenza di Giancarlo Magalli, con cui Baudo ha condotto diversi programmi, e Al Bano, Romina Power e Michelle Hunziker.

