Salvatore Parolisi fuori dal carcere, l’appello disperato della famiglia di Melania Rea per non vedere in libertà l’uomo che uccise la loro cara.

Si parla da settimane dell’assurda possibilità che Salvatore Parolisi esca dal carcere. Ora attraverso le pagine del settimanale Giallo arriva un fortissimo appello da parte del fratello di Melania Rea affinché ciò non accada.

Salvatore Parolisi, l’appello del fratello di Melania Rea

“Ai giudici chiedo di non fare uscire l’assassino di mia sorella dal carcere”. Sono queste le prime parole di Michele Rea. “Parolisi dopo quello che ha fatto non merita nessun permesso premio”.

Condannato a 20 anni di reclusione Parolisi potrà infatti usufruire di alcuni permessi premio per andare a trovare i suoi parenti, ma anche per lavorare fuori dal carcere. Si tratta in totale di 45 giorni di libertà che verranno concessi all’uomo che uccise la moglie con 35 coltellate profanandone poi il corpo con una siringa.

L’avvocato della famiglia Rea Mauro Gionni ha voluto precisare: “La famiglia Rea non è a conoscenza di alcuna richiesta fatta da Salvatore Parolisi. Quando vi è una pensa definitiva i familiari della vittima non vengono a conoscenza delle richieste che il detenuto fa al magistrato per ottenere sconti di pena i altri benefici”. Il legale poi ha aggiunto: “C’è tra l’altro la delicata questione della figlia Vittoria. Il condannato ha perso la potestà genitoriale sulla bimba, ma in caso di permesso nulla gli vieterebbe di andare nel luogo dove vive la sua famiglia di origine e dove abita anche la bimba con i nonni, i genitori di Melania”.