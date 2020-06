Pugnala il padre: una ragazza di 22 anni è stata accusata di tentato omicidio dopo aver quasi ucciso suo padre con un coltello da cucina a casa loro.

Geri Lin Oswald, 22 anni, di Lexington, South Carolina, Stati Uniti, è accusata di tentato omicidio e possesso di un’arma durante un crimine violento, secondo i mandati di arresto. Le autorità dicono che il signor Oswald, suo padre, è stato pugnalato “più volte” e che i medici hanno detto che l’uomo è stato “ferito gravemente” in un presunto attacco violento, avvenuto lunedì 1 giugno. Il padre di Gerin si trova adesso in ospedale, dove è attualmente in cura per le sue ferite.

Il signor Oswald è riuscito a gridare aiuto durante la presunta aggressione, e i vicini che hanno sentito il trambusto hanno contattato immediatamente i servizi di emergenza. “Dopo aver parlato con la signora Oswald e suo padre, i detective hanno stabilito che lei lo ha pugnalato più volte nella parte superiore del corpo con un grosso coltello da cucina a casa loro, nell’isolato 200 di Bailey Island Circle”, ha detto lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon. “Il signor Oswald è riuscito a chiamare i vicini per chiedere aiuto e i vicini hanno chiamato il 911”. La signora Oswald è stata arrestata a casa sua dopo aver parlato con i deputati. È detenuta nel centro di detenzione della contea di Lexington dopo che un giudice magistrato le ha negato la cauzione.

In un altro incidente avvenuto questa settimana, una radiografia scioccante ha mostrato un coltello conficcato nella testa di un uomo di 60 anni dopo essere stato pugnalato mentre cercava di fermare una lite per una bicicletta. L’incidente è avvenuto martedì alle 17.30 circa nella città di Getxo, nella regione settentrionale spagnola dei Paesi Baschi. La polizia dice che da allora un sospetto è stato arrestato e accusato di tentato omicidio.

