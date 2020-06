Oggi in tv, Verissimo: ospiti e anticipazioni del 6 giugno

Questo pomeriggio andrà in onda un’altra puntata di Verissimo: vediamo quali saranno gli ospiti e le tematiche trattate nel programma Mediaset.

Come ogni sabato, a partire dalle ore 16:00 fino alle 18:30, i fan di Verissimo saranno intrattenuti dagli ospiti di Silvia Toffanin che racconteranno le proprie storie. Da quando è stato indetto il lockdown il programma è stato modificato per rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale, dunque ancora oggi non ci saranno ospiti presenti in studio, bensì in video chiamata o con clip preregistrate.

Tra le clip inedite che verranno mandate in onda oggi pomeriggio ci sarà quella di Walter Nudo, che ha da poco compiuto 50 anni, quello di Ilary Blasi e quello di Melissa Satta. I due videomessaggi delle showgirl verranno mandati in onda prima della riproposizione delle ultime due interviste fatte loro proprio da Silvia Toffanin a Verissimo. Inoltre verranno riproposte le interviste a Michelle Hunziker e Toto Cutugno. Infine verrà dato spazio a Vincenzo Salemme per la riflessione della settimana.

Verissimo, la sorpresa per i fan di Beautiful

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per una sorpresa gradita a tutti i fan di Beautiful. Per la prima volta, in esclusiva mondiale, verrà mandata in onda un’intervista ai 4 attori principali della soap che va avanti senza soluzione di continuità dal 1990. Nella video intervista saranno presenti Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i mitici personaggi di Ridge (Ronn Moss) e Stephanie (Susan Flannery). Gli attori racconteranno retroscena sul loro rapporto, sui loro personaggi, sul ritorno d’immagine che hanno avuto recitando nella serie.