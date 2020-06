Nina Moric, nuovo amore dopo Luigi Favoloso: ecco chi è

Novità importanti per quanto riguarda la vita sentimentale di Nina Moric, che avrebbe trovato una nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Ancora novità importanti per la vita sentimentale di Nina Moric, che avrebbero ritrovato il vero amore dopo la storia con Luigi Favoloso. Non si conosce molto dell’uomo, ma in base di lui non sappiamo molto, ma in base ai commenti della Moric si può intendere che il suo nuovo lui non fa parte del mondo dello spettacolo e potrebbe essere un imprenditore. Si tratta così di una persona nuova, entrata a poco a poco nella sua vita e fino ad ora era segreto. La foto su Instagram ha fatto suscitare la curiosità dei numerosi followers: per ora non si conosce il suo nome.

Nina Moric, la dedica d’amore

Una dedica davvero romantica per la sua nuova fiamma: “You brought out a woman in me… (Tu porti fuori la donna che c’è in me)”. Così la Moric ha voluto dedicare un pensiero molto tenero nei confronti del suo nuovo lui.