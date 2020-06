Michelle Hunziker, infanzia devastata: alcol e botte, il dramma privato

Michelle Hunziker, infanzia devastata: alcol, botte e violenza il dramma privato della conduttrice svizzera rivelato in diretta tv.

Michelle Hunziker ha concesso tempo fa un’intervista a Tv2000. Nei contenuti di questa chiacchierata ci sono tanti elementi che riguardano il privato della bella italo-svizzera. Molti dei quali dai risvolti non felici. Si parla della sua frequentazione con la ormai nota e famigerata setta, ma anche di un papà fin troppo dedito al consumo di alcolici.

“Amava le bottiglie più di me che ero sua figlia. Ogni mio male è nato da questo. Papà era assente ed alcolizzato e la mia infanzia non è stata semplice. Ma quando sei piccolo non riesci a capire le cose come stanno veramente. Poi ho realizzato che, nonostante mio padre sapesse amarmi quando era sobrio, dopo aver bevuto cambiava del tutto e spaccava ogni cosa. I miei ad un certo punto si sono separati. Aspettavo che lui mi venisse a prendere, a scuola od in altri posti. Gli davo appuntamento, ma lui beveva e si scordava di me. Ed io lo attendevo ore ed ore con lo zaino addosso, e lo difendevo contro i commenti negativi di tutti. Mamma mi diceva che papà era alcolizzato, io però negavo l’evidenza. Ma lo stesso faceva anche lui, e questo era grave. Mi arrabbiavo con lui, che era un uomo stupendo poi del tutto stravolto dopo aver preso anche solo un goccetto”.

Michelle Hunziker: “Papà beveva, con Eros vissi una favola”

Per fortuna le cose sono cambiate con una circostanza in particolare. “Quando conobbi Eros Ramazzotti la mia vita cambiò. Era come vivere una favola, insieme avemmo anche Aurora. Poi però dopo 5 anni arrivò una crisi, ed io stavo anche perdendo i capelli. Fu allora che mi si avvicinò una donna sempre ben vestita e profumata, che dietro al suo perenne sorriso ed agli abbracci nascondeva maligne intenzioni. Fu una vera trappola, e pensare che è stato proprio il mio ex marito a farmela conoscere. Lei ed altri mi offrirono falso amore e falsissimo sostegno, parlandomi di Dio, cammini spirituali e di quanto tu sia speciale. Ed iniziano ad avere il pieno controllo su di te”.

La famigerata Setta e l’amore vero di Aurora e Trussardi

Ma Aurora non si è mai fatta mettere i piedi in testa, e ha sempre consigliato Michelle Hunziker. “Mamma, reagisci! Io voglio la madre che avevo un tempo” – mi disse”. E poi è arrivato l’amore con Tomaso Trussardi. “Lui mi ha dato la stabilità, una cosa fondamentale nella vita. Ho preso coscienza del fatto che è lui la persona che più di tutti conta per me. Realizzarsi nel lavoro ed in altri ambiti conta, ma ancora di più ha valore saper importi come madre, moglie, all’interno di una famiglia. Bisogna trovare qualcuno che sappia amarti davvero e che sappia ricevere l’amore che tu sei disposto a dargli. E questa per me è la stabilità”.