Italia Sì, l’imbarazzo di Marco Liorni durante la diretta: il motivo

Un Marco Liorni imbarazzato durante la puntata di oggi, sabato 6 giugno 2020, di Italia Sì: il commento di un ospite ha messo in difficoltà il conduttore

Durante la puntata di oggi, sabato 6 giugno 2020, di Italia Sì ci sono stati numerosi dibattiti, per esempio anche quello riguardante la nascita del pianeta Terra. In collegamento c’era anche l’astronomo Andrea Longobardo, che ha spiegato anche l’importanza della genesi di una stella. E così per spiegare la formazione del nostro piatto, ha fatto un paragone con il sole, stella di mezza età, coinvolgendo anche Marco Liorni: “E’ come lei Liorni, di mezza età, lei è il sole dei conduttori televisivi”. Il conduttore, un po’ imbarazzato, ha commentato: “Sì, sono una stella”.

Italia Sì, Liorni sulla nascita della Terra

Successivamente lo stesso astronomo ha spiegato tramite anche alcuni scatti la nascita della Terra che è legata a quella della stella. E così lo stesso Liorni ha annunciato: “Quindi abbiamo scoperto come siamo nati. Eravamo un mucchietto di polvere”. Infine, Mauro Coruzzi ha preso parte alla discussione durante Italia Si commentando in maniera ironica: “E polvere ritorneremo”.

Il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, ha parlato del conduttore di Italia Sì nella sua rubrica ‘Up and down’: “Non ha sempre avuto vita facile in Tv pur essendo un ottimo professionista che ha dalla sua parte un pubblico per bene che non lo abbandona mai, probabilmente neanche questa volta…”. Infine, lo stesso Alessi ha concluso: “Ha sempre creduto molto nel suo progetto Italia Sì…dopo i primi tentennamenti la Rai ha creduto nel programma…”.