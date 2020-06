Vasco Rossi furioso, truffa incredibile: i fans sono increduli

La polizia postale ha individuato il gruppo di hackers che ha truffato più di 1.400 fans di Vasco Rossi nel 2018, facendo perdere un totale di 500mila euro.

La polizia ha individuato una banda di cyber criminali che è riuscita a clonare l’intero sito di un’importante agenzia di vendita di biglietti online. Sono circa 1.400 i fans di Vasco Rossi che, nel 2018, erano stati truffati dopo aver acquistato dal sito falso i biglietti per il concerto del cantante: una volta arrivati sul luogo dell’evento si sono accorti che la biglietteria dove avrebbero dovuto ritirare i tickets non esisteva, e che i codici riportati nella prova d’acquisto non erano validi. Così sono iniziate le indagini.

Gruppo di hackers truffa i fans di Vasco Rossi, svolta nelle indagini

La Best Union Company S.p.A., unica società autorizzata a vendere i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Zocca nel 2018, dopo aver ricevuto le segnalazioni di centinaia di fans truffati aveva denunciato l’accaduto alla Polizia Postale di Bologna, che aveva avviato una complicata indagine. Gli investigatori hanno finalmente individuati otto “siti cloni”, creati da hackers in modo da riprodurre fedelmente l’aspetto grafico del sito ufficiale “vero”. Grazie a questa truffa quasi perfetta gli hackers sono riusciti a rubare ai fans di Vasco Rossi più di 500mila euro. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Bologna Luca Alfredo Davide Venturi, hanno consentito di rilevare come i siti internet falsi, le sim telefoniche utilizzate ed i conti correnti dove gli hackers ricevevano i pagamenti delle false prenotazioni per i concerti, fossero intestati a due “prestanome”: un sessantunenne di Albignasego ed un quarantatreenne moldavo regolarmente residente a Fontaniva, titolare di una società milanese di carpenteria.

