Eleonora Daniele, rivelazione sul parto: c’è stato un serio problema

In una recente intervista, Eleonora Daniele ha rivelato che è stato necessario ricorrere al cesareo perché dall’ultima ecografia si è notato un problema.

Finché la piccola Carlotta glielo ha permesso, Eleonora Daniele è rimasta al timone di ‘Storie Italiane’ nonostante la pandemia. La conduttrice avrebbe potuto prendersi un periodo di riposo prima di partorire, ma la sua etica professionale l’ha convinta ad andare avanti. Dopo la puntata del 25 maggio, la conduttrice ha lasciato lo studio per recarsi in ospedale. Inizialmente si pensava che fossero iniziare le prime contrazioni, ma pare che il parto fosse stato pianificato con il ginecologo.

Leggi anche ->Eleonora Daniele figlia | la presentatrice tv ha grandi piani per lei

In un’intervista concessa al settimanale ‘Dipiù‘, Eleonora spiega che poco prima del parto c’è stato un problema che ha convinto il medico e la neo mamma ad optare per il parto cesareo: “Carlotta negli ultimi giorni era incanalata bene, avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata”. Per evitare complicazioni durante il parto, dunque, il medico ha suggerito la procedura. Tutto fortunatamente è andato per il meglio: “Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima”.

Leggi anche ->Storie italiane non va in onda, Eleonora Daniele ha partorito Carlotta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Eleonora Daniele: “Con mio marito ci alterneremo”

Nonostante la nascita prematura, Carlotta è nata in salute: “E’ nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque!”. Adesso, dunque, lei ed il marito se la possono godere in casa. I coniugi avranno tutta l’estate per stare uniti come famiglia, poi a settembre cominceranno gli impegni lavorativi di Eleonora. Nulla di problematico, visto che è già tutto stato programmato: “Con Giulio, mio marito, ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso”.