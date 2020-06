Coronavirus 6 giugno Italia: netto calo dei contagi, focolaio a Roma

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 6 giugno, focolaio nel Lazio e dato Lombardia.

Ancora buone e cattive notizie che si incrociano per quanto concerne la situazione del contagio da Coronavirus in Italia: mentre calano ancora le terapie intensive e anche gli attualmente positivi, dal Lazio arriva la notizia di un focolaio preoccupante.

Un dato importante e positivo arriva nello stesso giorno dalla Lombardia: i nuovi casi sono infatti 142, in netto calo rispetto a ieri. Buono anche il rapporto tra positivi e test effettuati: oggi solo un tampone su 100 è risultato positivo.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 6 giugno

Sono 354 in meno gli attualmente positivi in Lombardia e 10 in meno le terapie intensive. Ancora 27 i decessi nelle ultime 24 ore. A parte il Lazio, con 28 positivi contro i 9 di ieri, calano quasi ovunque i contagi: in Piemonte, ad esempio, si registrano 38 casi contro i 49 di ieri, con anche oggi sette vittime. Dopo queste tre regioni, c’è l’Emilia Romagna, con altri 17 contagi, quindi la Liguria con 13 nuovi casi di positività accertati.

Nelle altre Regioni, contagi inferiori alle 10 persone: otto con 11 vittime sono quelli in Veneto, dove il contagio risale leggermente rispetto a ieri. Ci sono poi 5 casi in Toscana, tre in Sardegna, quattro in Puglia e 2 nelle Marche e in Valle d’Aosta. Torna a zero il numero di contagiati in Calabria, dopo il caso di positività di ieri. Crescono i giorni a zero contagi per Basilicata e Umbria, nessun contagio per il secondo giorno consecutivo in Campania. Nessun contagio anche in Molise. 270 in tutto i casi accertati, dunque, nelle ultime 24 ore.