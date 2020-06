Chi è Francesco Bulli, il baby Archimede e la passione per la matematica

La storia di Francesco Bulli: chi è baby Archimede con la passione per la matematica che ha inventato una formula ignota agli studiosi.

Francesco Bulli, 16 anni, alunno della classe 3 sezione ASA del famoso Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone e grande appassionato di matematica, ha ‘battuto’ Archimede. Infatti, ha affrontato in maniera originale un noto problema di geometria analitica.

Il giovane matematico ha ottenuto una inattesa popolarità, come ha spiegato a Orizzonte Scuola: “Non mi sarei mai aspettato di suscitare così tanto interesse; è una cosa che mi rende molto felice, soprattutto vedere che molti altri ragazzi sono appassionati alla matematica come me”:

Il baby Archimede Francesco Bulli: cosa ha scoperto il giovane

Associato ad Archimede, il ragazzo spiega che questo paragone forse è eccessivo, quindi sottolinea cosa ha scoperto con la sua formula: “Diciamo che la mia formula non ha inventato nulla di nuovo, è un modo alternativo di calcolare l’area del segmento parabolico partendo da premesse diverse rispetto a quelle dell’approccio tradizionale. Infatti, con l’utilizzo degli integrali, il calcolo sarebbe più immediato ma non avendoli ancora studiati ho trovato una strada diversa”.

La passione di Francesco Bulli, che spiega di andare comunque bene in tutte le materie, deve molto al preside dell’istituto, ovvero il prof. Vincenzo Caico, siciliano d’origine e da decenni in Friuli-Venezia Giulia, che in questi anni ha formato e appassionato tanti studenti. Laureato a Palermo in Ingegneria Informatica con una tesi sperimentale su un sistema di web tutoring con elementi di intelligenza artificiale, Caico è docente di informatica e di elettronica.