Caterina Balivo abbandona “Vieni da me”, ecco perché

Caterina Balivo, ex conduttrice di “Vieni da me”, è stata ospite questo pomeriggio, sabato 6 giugno 2020, a “Tv Talk”. Caterina ha spiegato perché ha deciso di abbandonare definitivamente la conduzione del suo famosissimo programma, e nel salotto di Massimo Bernardini ha spiegato le sue ragioni: “A me piacciono le sfide, questa è stata una sfida meravigliosa, partita lo scorso anno tutta controcorrente e piano piano abbiamo portato la nave in porto, questo mi ha dato molta soddisfazione, lavorare in un gruppo giovane in una fascia oraria che per anni è stata travagliata. Penso però di non avere più l’energia per fare un altro anno di Vieni da me e quindi sinceramente per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo”.

Ecco perché Caterina Balivo abbandona Vieni da me

Caterina Balivo ha raccontato anche quali sono i suoi progetti futuri: “Non sono affaticata anzi, ho voglia di lavorare più di prima, ma capisco che il percorso dopo 15 anni di pomeriggio per me sia concluso”. Ha confessato: “Se Festa Italiana non fosse stato interrotto in maniera così brusca non mi sarei posta il problema di lasciare Vieni da me“. Alla domanda se fosse interessata ad iniziare una carriera in Mediaset, Caterina ha risposto: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un progetto dietro che ti piace. Io lavoro in Rai dal 1999 e mi sono sempre trovata bene, ma non lo escludo”. Caterina è da anni una delle conduttrice italiane più amate dal pubblico della tv, per cui ci si aspetta che, qualunque sarà il suo futuro, lo stesso pubblico la seguirà nelle nuove avventure.

