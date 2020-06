Beautiful, chi è Eric Forrester: vita privata e carriera di John McCook

Beautiful: tutti conoscono il personaggio di Eric Forrester. Ma chi è l’uomo nella vita reale? scopriamo insieme gli ultimi gossip sull’attore John McCook.

Oggi parliamo della più famosa soap opera statunitense, Beautiful. Tra i personaggi di rilievo non può far altro che venire a galla il nome di Eric Forrester, il fondatore della Forrester Creation. Presente sin dal primo episodio, l’uomo è uno dei volti principali della serie. L’attore che lo interpreta è John McCook. Scopriamo insieme i dettagli sulla sua vita e la sua carriera.

John McCook nasce, sotto il segno dei Gemelli, negli Stati Uniti il 20 giugno 1944. L’uomo ha dunque oggi ben 76 anni. Occhi scuri, brizzolato e affascinante, l’uomo vanta una statura di un metro e ottantasette centimetri. John è stato sposato diverse volte e dalle sue compagne ha avuto 4 figli. Il primogenito è Seth, nato nel 1972 dalla mamma Juliet Prowse, una bellissima ballerina. Dal matrimonio con l’attrice Laurette Spang nascono invece gli altri tre figli, Jake Thomas nel 1981, Rebecca Jeanne nel 1983, e Molly Jane nel 1990

Beautiful, John McCook: i dettagli sulla sua carriera

Il famoso volto di Eric Forrester, l’attore John McCook è uno degli uomini più popolari nel mondo delle soap opera. Vediamo insieme i suoi debutti e le sue esperienze. Prima di diventare attore professionista l’uomo sembrerebbe aver lavorato per un certo periodo a Disneyland. Le sue prime esperienze risalgono al Long Beach State College, il luogo del suo primissimo debutto. Beautiful è senza dubbio l’impiego più importante nell’arco della sua vita, ma numerosi altri film vedono il suo nome tra gli attori del cast. Tra questi ricordiamo: La signora in giallo, Storie incredibili, Alice Hotel, Vita col nonno, Autostop per il cielo, Ti presento i miei, e tanti altri.

