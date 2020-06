Paolo Bonolis, adesso cambia tutto: l’annuncio del conduttore

Paolo Bonolis ha svelato diversi cambiamenti per i suoi programmi dopo l’emergenza Coronavirus: ecco ciò che potrebbe succedere

L’emergenza Coronavirus ha avuto importanti ripercussioni anche per quanto riguarda la televisioni con i vari palinsesti. Anche le registrazioni di Avanti un altro, guidato da Paolo Bonolis, sono state sospese per il momento visto che in onda sono andate con tanto successo le varie repliche. Ai microfoni de La Stampa lo stesso conduttore ha svelato: “Per Avanti un altro non ho dubbi, dovevamo registrare una nuova edizione in autunno. Ora non si sa. Ma quando lo faremo sarà nel pieno rispetto delle regole sanitarie del momento. Inevitabilmente qualcosa cambierà anche nel programma”.

Avanti un altro, i cambiamenti annunciati da Paolo Bonolis

Successivamente anche sua moglie, Sonia Bruganelli, ha svelato sul profilo Instagram di SDL Tv i contenuti per indicare l’inizio dei casting per il programma. Inoltre, il sabato sera vanno in onda le repliche di Ciao Darwin con tanto successo con lo stesso Bonolis che ha svelato: “Non ci saranno nuove puntate di Ciao Darwin”. Poi sul successo delle repliche dei suoi programmi ha rivelato: “Stanno facendo ottimi ascolti, tant’è che aumentano. Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera del Benjamin Button del film. Di questo passo arriveranno le repliche di Bim Bum Bam e, se ci fosse, del filmino della mia nascita”.

Infine, lo stesso presentatore ha parlato anche della programmazione de “Il senso della vita“: “Non vorrei diventasse un’ossessione. E’ piaciuto a me farlo e al pubblico vederlo. Ma c’erano ragioni economiche che, come programma per la seconda serata, lo rendevano non profittevole. La rete ha fatto le sue scelte”.