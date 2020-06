Amaurys Pérez, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Amaurys Pérez: carriera, curiosità e vita privata del pallanuotista, diventato un personaggio televisivo molto popolare.

Classe 1976, Amaurys Pérez, nato a Camagüey, terza città più grande dell’isola di Cuba, è un pallanuotista e allenatore di pallanuoto che attualmente milita come difensore del Latina. Naturalizzato italiano, è cresciuto al Cosenza.

Successivamente passa al Salerno, quindi milita al Nervi, al Posillipo e all’Acqua Chiara, prima di tornare al Cosenza. Ha militato anche nel Rari Nantes di Crotone, prima di approdare a Latina. Seguito su Instagram da oltre 75mila follower.

Cosa sapere sul pallanuotista azzurro Amaurys Pérez

In Nazionale, ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Londra 2012, l’anno prima è arrivato l’oro ai mondiali di Shanghai 2011. Ha anche vinto un argento e un bronzo in World League. Amaurys Pérez è divenuto anche un personaggio televisivo molto amato, arrivando secondo nel 2013 a Ballando con le stelle e bissando la piazza d’onore l’anno dopo a Pechino Express 3. Ha partecipato anche a Si può fare! ed è stato caposquadra dei Belli in una puntata di Ciao Darwin.

Ha inoltre partecipato a Stasera tutto è possibile, Zero e lode! e come concorrente vip a Caduta libera. Nel 2018, è stato concorrente del reality show L’isola dei famosi 13, classificandosi terzo. Sposato dal 2006 con Angela Rende, che di professione fa l’insegnante, la coppia – che ha partecipato insieme a Pechino Express – ha tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Il pallanuotista, insieme al cognato e a un amico, produce anche birra artigianale.