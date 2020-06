X-Factor: i nomi dei primi due giudici, c’è una sorpresa – VIDEO

Sono stati pubblicati da Davide Maggio i nomi dei primi due giudici di X-Factor per la nuova edizione in formato smart: c’è una sorpresa.

Sul sito specializzato in mondo della televisione di Davide Maggio sono apparsi in esclusiva i nomi dei due primi giudici della prossima edizione di X Factor. C’è già una sorpresa che riguarda un’amatissima cantante italiana.

Il blogger ha rivelato infatti che a sedere dietro il famoso bancone del talent show di Sky ci sarà Mika. Il noto cantante di ‘Grace Kelly’ ha già preso parte al programma per ben due edizioni. Ma la vera sorpresa è quella della cantante Emma Marrone.

La salentina – sempre secondo quanto si apprende – sarà l’unica donna della giuria. Questo significa che un nome storico come quello di Mara Maionchi non siederà in giuria quest’anno. Intanto, vanno avanti i precasting, nei quali viene chiesto agli aspiranti concorrenti di inviare dei video registrati a casa, nelle loro stanze.