Il vaccino antinfluenzale quest’anno coinciderà con la presenza del Covid. Per questo motivo arrivano precise indicazioni da parte del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute indica come fortemente raccomandato il vaccino antinfluenzale per i bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni.

Ed anche per chi ha più di 60 anni di età. Per tutte queste categorie lo stesso vaccino antinfluenzale sarà del tutto gratuito. Tale misura arriva allo scopo di rendere più facile il riscontrare il Covid in queste fasce di età più a rischio. Proprio il Ministero della Salute aggiunge che la vaccinazione “è fortemente raccomandata nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria”. Così come agli operatori sanitari che lavorano a stretto contatto con i pazienti ed agli anziani che si trovano in strutture residenziali od in lunga degenza. Arriva anche un sollecito allo scopo di velocizzare le gare per gli appalti tramite cui procurarsi i suddetti vaccini.

Vaccino antinfluenzale, sollecito alle Regioni a muoversi il più presto possibile

Siccome il virus permane ancora e non è affatto sparito, sarebbe consigliabile alle Regioni cominciare al più presto con tale approvvigionamento, per anticipare poi le campagne di vaccinazione contro l’influenza. Quest’anno i primi casi ci sono stati già a settembre e sono andati via via aumentando nelle settimane successive. La conclamata presenza del Covid si ritiene possa causare ulteriori complicazioni adesso, per quella che sarà la prossima stagione influenzale che arriverà tra autunno ed inverno. La vaccinazione dovrà essere gratuita per le categorie indicate anche per i soggetti che si presenteranno eventualmente in ritardo.

