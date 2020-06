Da non perdere le indiscrezioni e le trame di Una Vita dal 7 al 12 giugno: ecco tutte le curiosità per quanto riguarda la soap tv di Canale5

Tornano le anticipazioni di Una Vita, con le nuove puntate che andranno in onda da domenica 7 a venerdì 12 giugno 2020. Telmo è ormai certo che Mateo sia suo figlio. E così il Martinez sogna una famiglia insieme a Lucia e al suo piccolo, ma ciò non è possibile visto che la Alvarado è sposata con Eduardo. Così la cugina di Celia prova grandi sentimenti nei confronti di Telmo e si iniziano a vedere di nascosto, ma l’uomo riesce a scoprire tutto ciò e non reagisce bene.

Oggi in tv – Una Vita, le curiosità

Successivamente vedremo Carmen che farà pace con Ramon, ma fa una grande confessione, ossia quella che è innamorata del Palacios. Inoltre, Samuel proverà a trovare una soluzione dopo l’arrivo di Ariza. Il gioielliere cercherà un contatto con il senatore Ojeda Tapia in Marocco. Infine, Cinta finge di essere contraria alla scuola di Madame Olenka. La figlia di Bellita, invece, è davvero pronta per fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Infine, per la famiglia di Cinta saranno momenti davvero duri visto che José svela a Bellita e ad Arantxa che il loro teatro a Buenos Aires è stato distrutto a causa di un incendio. Ci sarà così una grossa crisi economica sconvolgente per loro.