Umberto Gaudino, chi è l’ex fidanzata Louise Heise

La bellissima ballerina Louise Heise è stata la dolce metà di Umberto Gaudino. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giovane, bella, brava, simpatica: con tutte queste qualità, Louise ha avuto gioco facile a stregare il suo pubblico e rubare il cuore di Umberto Gaudino. Conosciamo più da vicino questa dolce e talentuosa ragazza.

Leggi anche –> Chi è Umberto Gaudino: età, vita privata e carriera del ballerino di Amici

Leggi anche –> Amici Speciali: Umberto Gaudino il quarto finalista – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Louise Heise

Louise Heise ha origini danesi, ma non è dato conoscere la sua data di nascita: a quanto pare è un dettaglio top secret. Ha frequentato l’università in Danimarca, precisamente nella città di Aalborg, ed è insegnante di ballo al Just Dance Studio’s Aarhus, e con l’ex compagno dirige una scuola di danza a Napoli. Specializzata in balli latino-americani, è molto richiesta come ballerina e gira spesso il mondo con le sue performance: ha la valigia sempre pronta.

Louise Heise e il famoso collega Umberto Gaudino si sono incontrati per la prima volta nel Paese di lei nel l’ormai lontano 2007. È a quell’anno che risale l’esordio della loro avventura di coppia nel mondo del ballo, passione che ha consolidato un amore da favola vissuto prima in Danimarca, poi a San Giorgio a Cremano…

Dopo 13 anni l’amore è finito, ma restano l’amicizia e una stima reciproca. Per il resto Louise Heise, con le sue curve mozzafiato e il suo fisico perfetto (si allena 4 ore al giorno!), ama prendersi cura del proprio aspetto e giocare con il colore dei suoi capelli. Ed è seguitissima su Instagram, dove spesso pubblica scatti irresistibili. Cliccare per credere.

EDS