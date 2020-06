Stasera in tv – Tutti in piedi, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con il film “Tutti in piedi” in onda su RaiUno: ecco la trama e il cast della pellicola

Imperdibile appuntamento questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con il film del 2018 “Tutti in Piedi” che andrà in onda in prima serata su RaiUno. La storia parla del ricco ed egoista uomo di affari di nome Jocelyn che viene scambiato dalla vicina di sua madre, Julie, molto attraente, per una persona affetta da disabilità e costretta su una sedia a rotelle. E così per essere credibile, facendo così colpo su di lei, l’uomo finge di essere paraplegico. La situazione diventa assurda quando la donna gli presenta sua sorella Florence, che è davvero diventata paraplegica a causa di un incidente stradale. Quando il sentimento nei suoi confronti aumenta sempre di più, si complicano sempre più le cose.

Stasera in tv – Tutti in piedi, le curiosità

La pellicola è diretta da Franck Dubosc e nel cast troviamo lo stesso Dubosc, che vesti i panni di Jocelyn, Alexandra Lamy (Florence), Elsa Zylberstein Marie) e Gerard Darmon (Max). In Italia al Box Office Tutti in piedi ha incassato 430 mila euro; appuntamento da non perdere, questa sera venerdì 5 giugno 2020, con il film “Tutti in piedi” in onda su Rai1.