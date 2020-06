Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con il film “Notti magiche” in onda su RaiTre: ecco trama e cast

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, andrà in onda il film di Paolo Virzì, prodotto da RaiCinema nel 2018, “Notti magiche” in onda su RaiTre a partire dalle 21:20. Tutto parte dalla sera del 3 luglio 1990, quando l’Italia perde ai rigori contro l’Argentina in semifinale dei Mondiali allo Stadio San Paolo di Napoli. Nel frattempo a Roma l’auto del produttore cinematografico, Leandro Saponaro, precipita nel Tevere visto che l’uomo si trovava sull’orlo della bancarotta. Così partono le prime indagini che mettono sotto torchio tre giovani sceneggiatori, finalisti del premio Solinas, che sono strettamente legati a Saponaro.

Stasera in tv – Notti magiche, le curiosità

Così la hit di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato faranno da sottofondo alla storia con l’alternarsi delle sfide dei Mondiali ambientati in Italia nel 1990. Infine, da cornice ci saranno anche le telecronache della Rai che si andranno ad intrecciare con l’evolversi della storia fino al suo epilogo che sarà, per certi versi, davvero straordinario. Nel cast troviamo Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere, tre attori emergenti che vivono così il ruolo da protagonisti. Inoltre, ci saranno artisti con esperienza come Roberto Hertlizka (Fulvio Zappellini), Giancarlo Gianni (Leandro Saponaro) e Ornella Muti. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, in onda in prima serata su RaiTre.