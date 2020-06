Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con il film 2 Fast 2 Furious: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento questa sera, venerdì 5 giugno 2020, in onda su ItaliaUno a partire dalle 21:20 con “2 Fast 2 Furious“. Ci sarà Paul Walker nuovamente nei panni di Brian O’Conner, che sarà un agente dell’Fbi in un’operazione sotto copertura. Il suo compagno di avventura sarà quello di infanzia Roman Pearce, interpretato da Tyrese Gibson. Così i due, grazie all’aiuto di automobili all’avanguardia e velocissime, cercheranno di mettersi in gioco per incastrare il criminale locale Carter Verone, che ricorda il nome del narcotrafficante Calederone in Miami Vice.

Stasera in tv – 2 Fast 2 Furious, trama e cast del film

Il film è diretto da John Singleton nel 2003. Nel cast ci sono anche Eva Mendes, Cole Hauser e Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari, Amaury Nolasco, Devon Aoki, Roberto ‘Sanz’ Sanchez, Matt Gallini, James Remar, Rey-Phillip Santos, Michael Ealy. Appuntamento questa sera, venerdì 5 giugno 2020, con il secondo capitolo di 2 Fast 2, in onda su ItaliaUno a partire dalle 21:20.