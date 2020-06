Poliziotto arrestato: accusato dello stupro di una ragazza di 16 anni

Accusato dello stupro di una ragazza di 16 anni: arrestato un poliziotto di 28 anni, Nicholas Shawn Stark, l’avrebbe fatto ubriacare.

Un ufficiale di polizia di Fontana è stato arrestato per aver presumibilmente stuprato una ragazza di 16 anni. Nicholas Shawn Stark, 28 anni, sta affrontando l’accusa di stupro di minore. Secondo l’accusa, l’avrebbe prima stordita con degli alcolici.

Secondo quanto affermano i funzionari di polizia locale, il crimine è avvenuto prima che Stark fosse assunto dal dipartimento di polizia di Fontana. L’uomo, dopo aver stordito la giovane, avrebbe abusato di lei.

Le accuse al poliziotto arrestato per stupro

Il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino sta collaborando alle indagini: il giovane poliziotto avrebbe negato a quanto pare le accuse nei suoi confronti. Le forze dell’ordine rivolgono intanto l’appello a rivolgersi al Crimes Against Children Detail, sottolineando di farlo sia per denunciare crimini subiti, sia qualora si avessero informazioni su qualche episodio.

Anche per quanto concerne il presunto stupro che ha avuto come vittima una ragazza di 16 anni e come carnefice il poliziotto Stark, in queste ore, si cercano elementi utili alle indagini. I servizi messi a disposizione dalla polizia per denunciare violenze subite garantiscono in ogni caso l’anonimato della vittima.