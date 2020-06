Notti Magiche, chi è Mauro Lamantia: età, carriera, foto

Mauro Lamantia è il protagonista del film di Paolo Virzì “Notti Magiche” in onda stasera. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Questa sera su RaiTre a partire dalle 21:20 andrà in onda “Notti magiche”, film di Paolo Virzì prodotto da RaiCinema nel 2018. Nel cast figura anche, con un ruolo di spicco, l’attore emergente Mauro Lamantia. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mauro Lamantia

Mauro Lamantia è nato a Palermo l’11 febbraio 1990, sotto il segno dell’Acquario. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza con i suoi genitori ad Enna, dove ha avuto anche le sue primissime esperienze nel mondo della recitazione, da quando ha scoperto che da grande avrebbe voluto fare l’attore. Negli anni del liceo, infatti, Mauro Lamantia ha deciso di cominciare a studiare sempre più assiduamente anche per perfezionare le sue doti attoriali fino a quando, nel 2011, dopo essersi trasferito a Milano per coltivare il suo sogno, si è diplomato presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano.

Mauro Lamantia si è ben presto fatto notare come attore emergente e ha partecipato a pellicole di grande successo come appunto Notti magiche (2018), Romanzo Siciliano (2016) e Ti si legge in faccia (2014). Dovendo spostarsi spesso per motivi di lavoro, e per raggiungere più facilmente i set cinematografici, il giovane attore ha poi deciso di trasferirsi a Roma. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa granché. Sul suo profilo Instagram, molto seguito, Mauro Lamantia ama giocare a trasformarsi e a ridere di tutto, ma non ci sono foto da cui si possa evincere quale sia il suo attuale status sentimentale.

