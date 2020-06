Notti Magiche, chi è Giovanni Toscano: età, carriera, foto

Giovanni Toscano è il protagonista del film di Paolo Virzì “Notti Magiche” in onda stasera. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Questa sera su Rai Tre a partire dalle 21:20 andrà in onda “Notti magiche”, film di Paolo Virzì prodotto da RaiCinema nel 2018. Nel cast figura anche, con un ruolo di spicco, il giovane attore Giovanni Toscano. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Giovanni Toscano

Giovanni Toscano è nato a Pisa nel 1996 (non è dato sapere la data di nascita esatta) e ha sempre avuto una grande passione per il mondo del cinema. Basti pensare che alternava le lezioni di recitazione a quelle del suo liceo classico, e subito dopo il diploma non ha avuto dubbi sulla strada da intraprendere, iscrivendosi all’Accademia di recitazione Oltrarno di Firenze, sotto la direzione di Pierfrancesco Favino. La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti rientra sicuramente “Notti magiche”, dove impersona Luciano Ambrogi.

Della vita privata di Giovanni Toscano non abbiamo moltissime notizie, dato che il giovane attore ha scelto di essere quasi del tutto a-social. Non possiede un account Instagram, e il suo profilo Facebook viene aggiornato di rado. Sappiamo però che è fidanzato: lui stesso lo ha dichiarato nel corso di un’intervista, ammettendo che la sua dolce metà gli è sempre stata accanto fin dall’inizio, quando era un semplice studente dell’Accademia. Ed è proprio grazie alla sua ragazza che ha fatto il provino per il film di Paolo Virzì.

